الاستقلالي احميميد يفوز في انتخابات مجلس المستشارين
هبة بريس ـ الدار البيضاء
علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن القيادي الاستقلالي أحمد احميميد قد تمكن من الظفر بمقعد في غرفة المستشارين خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بمختلف ربوع المملكة.
و حسب ذات المصدر، فقد تمكن الاستقلالي أحمد احميميد من نيل مقعد بالغرفة الثانية صنف الغرف الفلاحية ممثلا لجهات العيون الساقية الحمراء و الداخلة وادي الذهب و كلميم واد نون.
هذا و سبق أن نال احميميد منصب رئيس الغرفة الفلاحية بالجهة بعد تصدره نتائج الانتخابات المهنية التي أجريت في وقت سابق.
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