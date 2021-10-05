الاستقلالي احميميد يفوز في انتخابات مجلس المستشارين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن القيادي الاستقلالي أحمد احميميد قد تمكن من الظفر بمقعد في غرفة المستشارين خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بمختلف ربوع المملكة.

و حسب ذات المصدر، فقد تمكن الاستقلالي أحمد احميميد من نيل مقعد بالغرفة الثانية صنف الغرف الفلاحية ممثلا لجهات العيون الساقية الحمراء و الداخلة وادي الذهب و كلميم واد نون.

هذا و سبق أن نال احميميد منصب رئيس الغرفة الفلاحية بالجهة بعد تصدره نتائج الانتخابات المهنية التي أجريت في وقت سابق.

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