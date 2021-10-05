فؤاد القاديري يضمن للاستقلال مقعدا بمجلس المستشارين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن فؤاد القاديري منسق حزب الاستقلال بجهة الدار البيضاء سطات قد تمكن من الظفر بمقعد خلال انتخابات مجلس المستشارين التي أجريت اليوم.

و حسب ذات المصادر، فقد تمكن الاستقلالي فؤاد القاديري من نيل ثقة الناخبين الكبار ليضمن لنفسه مقعدا بالغرفة الثانية عن صنف مجالس الجهات.

هذا و كان القاديري قد انتخب قبل أيام نائبا لرئيس جهة الدار البيضاء سطات و عضوا بمجلس جماعة برشيد التي فاز برئاستها شقيقه طارق القاديري الذي فاز أيضا بمنصب نائب برلماني خلال الانتخابات الأخيرة.

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