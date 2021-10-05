الاتحاد الأوروبي: لا يمكن الاعتماد على فيسبوك فقط من الآن فصاعدا

2021-10-05 / 3:53 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، أن تلك المشكلة التي وقعت بفيسبوك وانستغرام وواتساب، أظهرت الحاجة إلى وجود مزيد من الشركات البديلة أو المنافسة.

وأكدت أنه لا يمكن الاعتماد على شركة واحدة مهما كانت كبيرة، في إشارة إلى فيسبوك.

وقالت مارجريت فيستاجر، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، الثلاثاء، إن هذا الانقطاع أظهر عواقب الاعتماد على عدد قليل من الشركات الكبرى، وأكد الحاجة إلى مزيد من المنافسة.

كما أضافت بتغريدة على حسابها على تويتر “نريد بدائل وخيارات في سوق التكنولوجيا، ويتعين ألا نعتمد على عدد قليل من اللاعبين الكبار أيا كانوا، هذا هو هدف قانون الأسواق الرقمية”.

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