إسبانيا .. العثور على 17 جثة لمهاجرين بالقرب من جزيرة مايوركا

2021-10-05 / 10:10 صباحًا
1
هبة بريس - وكالات

أفادت السلطات الإسبانية بأنه تم العثور على جثث 17 مهاجرا بالقرب من سواحل جزيرة مايوركا في البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية “أ ف ب”، نقلا عن السلطات المحلية، إلى أنه تم إنقاذ 14 مهاجرا أيضا.

ورصدهم طاقم أحد اليخوت في المنطقة، وتوجهت إلى المكان سفن هيئة الإغاثة البحرية والحرس المدني الإسباني.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا: انتهاكات جنسية لـ330 ألف طفل في الكنائس الكاثوليكية

فرنسا: انتهاكات جنسية لـ330 ألف طفل في الكنائس الكاثوليكية

2021-10-05 / 1:03 مساءً
Photo of الإمارات تسمح بدخول الإسرائيليين أراضيها دون تأشيرة

الإمارات تسمح بدخول الإسرائيليين أراضيها دون تأشيرة

2021-10-05 / 12:16 مساءً
Photo of أسترازينيكا تطلب موافقة طارئة لعقار يقي من أعراض كورونا

أسترازينيكا تطلب موافقة طارئة لعقار يقي من أعراض كورونا

2021-10-05 / 11:39 صباحًا
Photo of واقعة صادمة تهز مصر.. اختطف شقيقته وقيدها وصورها عارية رفقة صديقه

واقعة صادمة تهز مصر.. اختطف شقيقته وقيدها وصورها عارية…

2021-10-05 / 11:00 صباحًا
Photo of “خطأ في تغييرات الإعدادات”.. “فيسبوك” يكشف عن سبب عطله

“خطأ في تغييرات الإعدادات”.. “فيسبوك” يكشف عن سبب عطله

2021-10-05 / 9:36 صباحًا
Photo of بعد توقف لساعات.. واتساب وفايسبوك يعودان للعمل من جديد

بعد توقف لساعات.. واتساب وفايسبوك يعودان للعمل من جديد

2021-10-04 / 11:14 مساءً
Photo of نيويورك تايمز: “طاقم مصغر من فايسبوك يحاول إعادة برمجة خوادم الشركة يدويا”

نيويورك تايمز: “طاقم مصغر من فايسبوك يحاول إعادة برمجة…

2021-10-04 / 11:08 مساءً
Photo of قراصنة مجهولون يعرضون بيانات أكثر من مليار ونصف مستخدم فايسبوك للبيع

قراصنة مجهولون يعرضون بيانات أكثر من مليار ونصف مستخدم…

2021-10-04 / 10:15 مساءً
Photo of ”البانتاغون“ يحقق في فرضية وجود تهديد أمني وراء توقف مواقع التواصل الاجتماعي

”البانتاغون“ يحقق في فرضية وجود تهديد أمني وراء توقف…

2021-10-04 / 9:45 مساءً
Photo of أسهم شركة فايسبوك تتراجع بشكل غير مسبوق في البورصة

أسهم شركة فايسبوك تتراجع بشكل غير مسبوق في البورصة

2021-10-04 / 9:39 مساءً

تعليق واحد

  1. انها جثت الحراكة الجزائريين، الذين يفرون من بطش النظام العسكري ومن الأزمات والكوارث التي تعيشها البلاد في جميع المجالات. رحم الله الضحايا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق