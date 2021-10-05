إسبانيا .. العثور على 17 جثة لمهاجرين بالقرب من جزيرة مايوركا
هبة بريس - وكالات
أفادت السلطات الإسبانية بأنه تم العثور على جثث 17 مهاجرا بالقرب من سواحل جزيرة مايوركا في البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية “أ ف ب”، نقلا عن السلطات المحلية، إلى أنه تم إنقاذ 14 مهاجرا أيضا.
ورصدهم طاقم أحد اليخوت في المنطقة، وتوجهت إلى المكان سفن هيئة الإغاثة البحرية والحرس المدني الإسباني.
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انها جثت الحراكة الجزائريين، الذين يفرون من بطش النظام العسكري ومن الأزمات والكوارث التي تعيشها البلاد في جميع المجالات. رحم الله الضحايا.