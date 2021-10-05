احتمت بـ”قانون الأسرار الرسمية”.. الوزيرة لايا ترفض الكشف عن تفاصيل دخول “بن بطوش”

هبة بريس

كشفت صحف اسبانية، تفاصيل شهادة وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، آرانتشا غونزاليس لايا، أمام المحكمة حول دخول إبراهيم غالي، للعلاج في اسبانيا.

وذكر لموقع “لارازون إي إس”، أن ارانشا لايا “تجنبت بعض الأسئلة التي طرحها القاضي، وأصرت على أن كل شيء تم وفقا للقانون”.

وأضاف أن الوزيرة السابقة، احتمت بـ”قانون الأسرار الرسمية”، والذي تم بناء عليه اتخاذ القرار في أبريل الماضي، للمصادقة على دخول بلادها إبراهيم غالي، وعدم تحديد المسؤولين عن هذا القرار داخل حكومة بيدرو سانشيز.

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