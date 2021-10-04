بنكيران يفوز برئاسة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد طول انتظار، تمكن محمد شفيق بنكيران عن حزب التجمع الوطني للأحرار من الظفر برئاسة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء.

و استطاع بنكيران، القيادي بحزب الأحرار، من الظفر برئاسة مقاطعة عين الشق بعد حصوله على 20 صوتا مقابل أربعة لمنافسه المنتمي للعدالة و التنمية.

و حظي مرشح التجمع الوطني للأحرار بدعم الأعضاء المنتمين لحزب الأصالة و المعاصرة و أحزاب أخرى، فيما انسحب المرشح الاستقلالي و امتنع أعضاء حزبه عن التصويت ، ليظل التنافس بين بنكيران و مرشح المصباح، قبل أن تحسم الرئاسة بالأغلبية لممثل الحمامة.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6