بنكيران يفوز برئاسة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بعد طول انتظار، تمكن محمد شفيق بنكيران عن حزب التجمع الوطني للأحرار من الظفر برئاسة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء.
و استطاع بنكيران، القيادي بحزب الأحرار، من الظفر برئاسة مقاطعة عين الشق بعد حصوله على 20 صوتا مقابل أربعة لمنافسه المنتمي للعدالة و التنمية.
و حظي مرشح التجمع الوطني للأحرار بدعم الأعضاء المنتمين لحزب الأصالة و المعاصرة و أحزاب أخرى، فيما انسحب المرشح الاستقلالي و امتنع أعضاء حزبه عن التصويت ، ليظل التنافس بين بنكيران و مرشح المصباح، قبل أن تحسم الرئاسة بالأغلبية لممثل الحمامة.
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