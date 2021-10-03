صحيفة إسبانية: المغرب قوة عسكرية حقيقية

هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة اسبانية “أن الولايات المتحدة جعلت من حليفها الاستراتيجي، المغرب، قوة عسكرية حقيقية تنافس بالفعل موارد الجيش الإسباني.

وأشارت صحيفة “أوكي دياريو” ان افضل الطيارين المغاربة تم تلقينهم تدريب من الطيارين الأمريكيين للتعامل مع واحدة من أحدث طائرات الهليكوبتر الفتاكة على الساحة العسكرية: طراز أباتشي.

وأضافت أن المغرب سيتلقى قريباً 24 وحدة من هذه الطائرات، حيث تقدم بطلبية كبيرة تبلغ، بحسب مصادر عسكرية، نحو 4000 مليون يورو، نفس المصادر حذرت، بحسب “أوكي دياريو” من التعزيزات العسكرية غير المسبوقة التي أقدم عليها المغرب في السنوات الأخيرة.

يذكر ان معهد الأمن والثقافة الإسباني قد اكد وجود مخاوف في مدريد من “التطور العسكري المغربي “.

واعتبر تقرير للمعهد بعنوان: “المغرب وجبل طارق والتهديد العسكري لإسبانيا” أن “خطط المغرب لإعادة التسلح إلى جانب اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء تمثل تحديا لوحدة الأراضي الإسبانية وللمصالح الاقتصادية الأوروبية”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1