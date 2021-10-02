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تارودانت : إحتجاجات على هجمات الرعاة الرحل

2021-10-02 / 3:13 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

عادت قضية الرعاة الرحل إلى واجهة الاحداث بجهة سوس ماسة، فبعد المواجهات أكثر من مرة بين الرعاة الرحل وساكنة مناطق من تيزنيت واشتوكة، خرج العشرات من الساكنة مدعومين بجمعيات، للتنديد ب ” الرعي الجائر” بتارودانت.

هجمات واعتداءات على الساكنة ومزروعاتهم المعيشية، دفعت بساكنة إغرم الى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الباشوية احتجاجا على اعتداءات الرعاة الرحل المستمرة، وتفقير المنطقة.

وهتف المتظاهرون بشعارات تندد بهذا الرعي السافر والجائر ، منددين بتقاعس المسؤولين وتغاضي السلطات عن جرائم الاعتداء التي تعرضوا لها، مطالبين الدولة بالتدخل لحماية المواطنين من بطش الرعاة قبل وقوع تصادمات بين الجانبين

من جانبها نددت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، بنفاذ صبر الساكنة جراء معاناتها اليومية مع الرعاة الرحل واعتداءهم على المغروسات المعيشسة، في مقابل تغاضي السلطات عن هذه الظاهرة المستفحلة بجهة سوس ماسة.

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