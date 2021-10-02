ترامب يناشد محكمة فدرالية بإلزام “تويتر” بفتح حسابه

هبة بريس - وكالات

ناشد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، محكمة فلوريدا الفدرالية لإجبار موقع “تويتر” على فتح صفحته حاليا بشكل مؤقت، وذلك خلال فترة دعوته القضائية المقامة لاستعادة حسابه رسميا.

ووفقا لتقرير وكالة بلومبرغ: “أرسل الرئيس السابق دونالد ترامب طلبا إلى قاض فيدرالي يطلب منه إلزام تويتر باستعادة حسابه مؤقتا”.

وتم تقديم طلب ترامب لإصدار أمر قضائي أولي ضد “تويتر” في وقت متأخر من يوم الجمعة في محكمة فلوريدا. وأشار ترامب إلى أن “تويتر” أغلق حسابه تحت ضغط من خصومه السياسيين في الكونغرس.

وأضاف ترامب أنه عندما كان يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، قام موقع “تويتر” بفرض “رقابة غير معقولة” على حسابه، بمزاعم أن منشوراته تحتوي على “معلومات مضللة” أو أن منشوراته تنتهك قواعد الشركة.

في شهر يناير 2021، جمّد موقع تويتر حساب ترامب “خوفا من حدوث مزيد من التحريض على العنف”.

بالإضافة إلى ذلك، في وقت سابق من شهر يناير ، أغلق “فيسبوك” و”تويتر” و”إنستغرام” والشبكات الاجتماعية الأخرى الوصول إلى ملفات تعريف ترامب لفترات مختلفة، وكان سبب هذه الإجراءات هو مناشدة رئيس الولايات المتحدة ترامب للمتظاهرين في أحداث مبنى الكونغرس الأمريكي في الـ 6 من شهر يناير الماضي.

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