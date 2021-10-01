الناظور .. إتلاف حوالي 05 اطنان من المخدرات والأقراص المهلوسة

هبة بريس - وجدة

قامت إدارة جمارك الناظور، الخميس 30 شتنبر الجاري، بإتلاف وإحراق كمية مهمة من المخدرات بمختلف أنواعها، والتي تجاوز وزنها الإجمالي 5 طن، تم حجزها خلال شهر واحد، من طرف مختلف المصالح الأمنية بالناظور والدريوش، وذلك بمطرح النفايات بـ”أولاد ستوت” بالنفوذ الترابي لجماعة زايو.

وبلغت الكمية المتلفة من المخدرات المحجوزة قيمتها المالية 4.8 مليار سنتيم، متمثلة في 4 طن و724 كيلوغرام و483 غرام من مخدر الشيرا، 16 كيلوغرام و321 غرام من الكيف ومشتقاته، 18,23 غرام من الكوكايين، و1368 قرص من أقراص الهلوسة، و363 كيلوغرام و380 غرام من الطابا ومشتقاتها.

وتمت عملية إتلاف المخدرات والسجائر المحجوزة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وبحضور لجنة أمنية مكونة من ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، إدارة الجمارك، الدرك الملكي، الأمن الوطني، الوقاية المدنية، السلطات المحلية وممثل وزارة الصحة.

وتأتي عملية إحراق هذه الكمية المهمة من المخدرات، في إطار المساعي والمجهودات المبذولة من طرف مصالح الجمارك وباقي الأجهزة الأمنية، لردع مختلف أساليب ترويج وتهريب المخدرات بشتى أنواعها، وفي إطار حملاتها المستمرة في محاربة ترويج المواد السامة وكذا الإدمان عليها.

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