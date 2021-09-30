محكمة البيضاء تلغي انتخابات مكتب غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ألغت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بحر هذا الأسبوع انتخاب مكتب غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات بالعاصمة الاقتصادية بعد الطعون التي تم تقديمها.

و قضت إدارية البيضاء في الملف عدد 2021/7101/376 ، و قررت إلغاء انتخاب مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء إثر طلب الإلغاء الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة.

الحزب الأخير كان قد تقدم بطعن في اللائحة التي قدمها حزب الاستقلال والتي اعتبرها الطرف المدعي تشوبها عيوب قانونية كثيرة، أبرزها أن اللائحة التي تم إعلانها فائزة لم تحصل على الأغلبية المطلوبة قانونا.

و كانت اللائحة الفائزة قد تم إعلان انتخابها بعد حصولها على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين أي 72 صوتا من أصل 140 حضروا جلسة التصويت عوض حصولها على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين لمهامهم بالغرفة و البالغ عددهم 148 عضوا.

و بناءا على الحكم الذي قضت به المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، سيتم إعادة انتخاب رئيس و مكتب جديد لغرفة الصناعة و التجارة و الخدمات بمدينة الدار البيضاء في الأيام القليلة المقبلة.

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