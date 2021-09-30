بمناسبة الذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم.. الملك يهنئ أمير دولة الكويت

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صـاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تخليد الذكرى الأولى لتولي سموه مسند إمارة دولة الكويت.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يسعدني أن أتقدم إليكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي ، بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة تخليد الذكرى الأولى لتولي سموكم مسند إمارة دولة الكويت الشقيقة “.

وأضاف جلالته ” وإذ أسجل مجددا اعتزازي الكبير بالأواصر الأخوية التي تجمع شعبينا ، فإني أؤكد لسموكم حرصي الدائم على العمل معكم من أجل مواصلة مسار تعميق العلاقات المتميزة القائمة بين المملكة المغربية ودولة الكويت الشقيقة “.

وتضرع جلالة الملك إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية السعيدة على صـاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح “بموفور الصحة والهناء وطول العمر، وعلى الشعب الكويتي بمزيد من الرفعة والازدهار تحت قيادتكم الحكيمة”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0