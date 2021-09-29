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انتخابات ممثلي القضاة .. 50 مترشحا ضمنهم 18 نساء قاضيات

2021-09-29 / 5:03 مساءً
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هبة بريس

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن مجموع المترشحين والمترشحات لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس بلغ 50 مترشحا، من بينهم 18 نساء قاضيات يمثلن نسبة 36 بالمائة.

وأوضح المجلس في بلاغ حول القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تم حصرها خلال اجتماعه في 21 شتنبر الجاري، أن عدد المترشحين والمترشحات عن هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف بلغ 19، منهم خمس قاضيات يمثلن نسبة 26.31 بالمائة من مجموع المترشحين عن هذه الهيئة، فيما بلغ عدد المترشحين والمترشحات عن هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة 31، منهم 13 نساء قاضيات يمثلن نسبة 41.93 بالمائة من مجموع المترشحين عن هذه الهيئة.

وأضاف أن أعمار المترشحين والمترشحات، تتوزع حسب الفئات العمرية، ما بين 35 و44 سنة (21 مترشحا)، وما بين 45 و54 سنة (16 مترشحا)؛ وما بين 55 و64 سنة (12 مترشحا)؛ وأكثر من 64 سنة (مرشح واحد)، مسجلا أن المترشحين والمترشحات يعملون في 16 دائرة استئنافية من مجموع 22 دائرة.

وأشار المجلس إلى أنه تم حصر القائمة النهائية للمترشحين والمترشحات الخاصة بكل هيئة ناخبة حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات، تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 31 من قانونه التنظيمي، مسجلا أنه تطبيقا للفقرة الثانية من نفس المادة، تنشر القائمة النهائية الخاصة بكل هيئة ناخبة بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس.

وذكر المصدر ذاته، بالمناسبة، المترشحين وكافة القضاة، بأن فترة تعريف المترشحين بأنفسهم قد حددت ابتداء من 05 إلى يوم 22 أكتوبر 2021.

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