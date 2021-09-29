تقرير: 33% من تجار الجملة يتوقعون ارتفاعا في حجم المبيعات

هبة بريس

كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن 33 في المائة من تجار الجملة يتوقعون ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثالث من سنة 2120 ، وانخفاضا حسب 26 في المائة منهم .

وأوضحت في مذكرة حول البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية ، برسم الفصل الثالث من سنة 2021 ، لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة ، أن هذا التطور قد يعزى ، من جهة ، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات » أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة » ومبيعات « تجارة المواد الغذائية والمشروبات بالجملة »، ومن جهة أخرى ، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات « تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة ».

وأضافت المذكرة أنه بخصوص مستوى دفاتر الطلب ، يتوقع أن يكون عاديا حسب 49 في المائة من تجار الجملة ، وأقل من العادي حسب 36 في المائة منهم . كما يتوقع 63 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين وارتفاعا حسب 28 في المائة منهم .

وحسب المندوبية فإنه خلال الفصل الثاني من سنة 2021 ، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 48 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 20 في المائة منهم .

وأوضحت أن هذا التطور قد يعزى بالأساس ، من جهة ، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات « أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة » و »مبيعات تجارة المواد الغذائية والمشروبات بالجملة » ومبيعات « تجارة لوازم منزلية بالجملة » ، ومن جهة أخرى ، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات « تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة « .

وبخصوص عدد المشتغلين ، يضيف المصدر ذاته ، قد يكون عرف استقرارا حسب 71 في المائة من أرباب المقاولات ، بينما اعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 70 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 18 في المائة منهم.

أما أسعار البيع ، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 45 في المائة من أرباب المقاولات ، واستقرارا حسب 48 في المائة منهم.

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