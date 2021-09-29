هشام القايد رئيسا لمجلس عمالة مكناس

2021-09-29 / 1:18 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

تم يوم أمس الثلاثاء 28 شتنبر الجاري، بمقر مجلس عمالة مكناس ( أكدال )، انتخاب هشام القايد عن حزب التجمع الوطني للأحرار تحت إشراف السلطات المحلية بعمالة مكناس ، رئيسا لمجلس عمالة مكناس طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والاقاليم

عملية انتخاب أعضاء مكتب المجلس جاءت على الشكل التالي :
الرئيس : هشام القايد
النائب الأول: امحمد اللحكي.
النائب الثاني: يونس ملال.
النائب الثالث :فريد بوحي.
النائب الرابع: مولاي عبد الله عمري علوي.
كاتب المجلس: بنعيسى الحارثي.
نائبة كاتب المجلس: ماجدة الكراطي.

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