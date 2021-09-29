إنتخاب التجمعي “المسعودي” رئيسا لمجلس عمالة أكادير إدوتنان
ع اللطيف بركة - هبة بريس
النائبة الاولى : مليكة ازروال عن حزب التجمع الوطني للأحرار
كاتب المجلس : مولاي محمد المسعودي عن حزب التجمع الوطني للأحرار
انتخب التجمعي ” عبد الله المسعودي ” صباح اليوم الاربعاء 29 شتنبر الجاري ، بالاجماع رئيسا لمجلس عمالة أكادير إداوتنان .
كما انتخب اعضاء المجلس الاقليمي الحاضرين ، باقي أعضاء المكتب المسير للمجلس ، والذي جاءت تشكيلته كالاتي :
الرئيس : عبد الله المسعودي عن حزب التجمع الوطني للأحرار
النائبة الاولى : مليكة ازروال عن حزب التجمع الوطني للأحرار
النائب الثاني : يوسف اموسماما عن حزب التجمع الوطني للأحرار
النائب الثالث : عبد الواحد كويمدران عن حزب الأصالة و المعاصرة
كاتب المجلس : مولاي محمد المسعودي عن حزب التجمع الوطني للأحرار
نائب كاتب المجلس : حليمة الطايع عن حزب التجمع الوطني للأحرار
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