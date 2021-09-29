رسميا ..الحمامي رئيسا لمقاطعة بني مكادة بطنجة

اس.بويعقوبي - هبة بريس

انتخب محمد الحمامي عن حزب الاستقلال قبل قليل رئيسا لمقاطعة بني مكادة بطنجة ، بعد حصوله على 30 صوتا من أصل 37 .

وظل محمد الحمامي؛ مرشحا بقوة لتولي مجلس مقاطعة بني مكادة؛ الذي سبق ان تولى مسوليته خلال ولايتين متتاليتين؛ قبل فترة ما قبل 2011.

وتعد مقاطعة بني مكادة من أشد المقاطعات المغربية كثافة سكانية، ما يجعل هذه الدائرة المحلية تتمتع بكتلة انتخابية كبيرة تناهز 100 ألف ناخبة وناخب، حيث تعتبر من أكبر المقاطعات بالمغرب.

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