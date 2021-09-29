منار السليمي: “تبون اعترف أن الجزائر عبارة عن سوق شعبي يسيره العسكر”

هبة بريس - الرباط

علق المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، عبد الرحيم منار السليمي، على تصريحات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حول الوضع الاقتصادي لبلاده.

وقال منار السليمي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” :”أعلن تبون منذ يومين أمام حكومة وولاة الكابرانات أن الجزائر ” قوة ضاربة يعترف بها كل العالم الا بعض الجزائريين ” ،واليوم يعلن أمام المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لبلاد الكابرانات أن ” الجزائر ليس لها اقتصاد” !!!”

وبذلك، يضيف المحلل السياسي، “يعترف تبون بعد 59 سنة على إنشاء فرنسا للجزائر بمرسوم، أن الجزائر عبارة عن سوق شعبي بدون أبواب يسيره العسكر و كل ” رحبة” في هذا السوق يرأسها كابران كبير( رحبة الزيت ،رحبة العجلات،رحبة العدس ،رحبة الدجاج ….) ،السؤال، هل توجد قوة ضاربة في العالم بدون القدرة على بناء اقتصاد ؟”

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