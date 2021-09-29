ولي عهد أبو ظبي يعزي الملك في وفاة عمته

هبة بريس

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، مساء أمس الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع الملك محمد السادس، عزاه خلاله في عمّته الأميرة للا مليكة.

كما قدم ولي عهد ابو ظبي، التعازي إلى الأسرة الملكية في المغرب، سائلا المولى تعالى أن يتقبل الفقيدة بواسع رحمة ومغفرته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

ونقلا عن وسائل إعلام إماراتية، فقد أعرب الملك محمد السادئ عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه مصاب الأسرة الملكية.

هذا ونعت أمس الثلاثاء وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب، الأميرة للا مليكة عمة الملك محمد السادس.

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