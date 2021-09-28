بعد نجاحها في الانتخابات.. مغربية تظفر بمقعد بالبرلمان الألماني

2021-09-28 / 4:50 مساءً
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هبة بريس - الرباط

نجحت الشابة سناء عبدي، ذات الأصول المغربية، في الظفر بمقعد بالبرلمان الألماني بعد نجاحها في الانتخابات الأخيرة.

وحصلت سناء البالغة من العمر 35 سنة، وهي من أب ألماني وأم مغربية، على مقعد بالبوندستاغ، كنائبة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمدينة كولونيا.

وتتمتع سناء عبدي، التي ولدت بمدينة تطوان، قبل أن تهاجر رفقة أسرتها إلى ألمانيا حيث درست الحقوق، بشعبية كبيرة بين أبناء منطقتها الذي وثقوا في دعودها وصوتوا لصالح وصولها للبرلمان الألماني.

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