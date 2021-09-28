انتخاب الحبيب أبو الحسن رئيسا للمجلس الإقليمي للرشيدية

هبة بريس

تم، اليوم الثلاثاء، انتخاب الحبيب أبو الحسن، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا للمجلس الإقليمي للرشيدية.

وحصل أبو الحسن خلال جلسة الانتخاب، التي انعقدت بحضور والي جهة درعة تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية، يحضيه بوشعاب، على 17 صوتا، مقابل معارضة عضو واحد.

وجرى أيضا انتخاب ثلاثة نواب لرئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، ويتعلق الأمر بالنائب الأول السيد المهدي العالوي (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، والنائب الثاني السيد الهواري حجاوي (حزب الاستقلال)، والنائب الثالث السيد الزاهيد حافظي (حزب الأصالة والمعاصرة).

وتم بالمناسبة انتخاب محمد بشيري، عن حزب الاتحاد الدستوري، كاتبا للمجلس الإقليمي للرشيدية، والسيدة فاطمة اتمامت، عن حزب الاستقلال، نائبة لكاتب المجلس.

وعبر الحبيب أبو الحسن، في كلمة بالمناسبة، عن تقديره للثقة التي حظي بها من أجل رئاسة المجلس الإقليمي للرشيدية، مشددا على ضرورة التعاون واعتماد المقاربة التشاركية في تسيير عمل المجلس وتنفيذ البرامج التي تروم تحقيق التنمية على جميع المستويات في المنطقة.

وكانت نتائج انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي للرشيدية قد أسفرت عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بستة مقاعد، متبوعا بأحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية بثلاثة مقاعد لكل منها، في حين حصل كل من حزب الاستقلال والاتحاد الدستوري على مقعدين لكل منهما.

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