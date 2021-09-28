رسميا: حزب الحمامة يفوز برئاسة المجلس الإقليمي لطرفاية

2021-09-28 / 12:55 مساءً
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هبة بريس: اشعبان لحبيب

شهدت قاعة الاجتماعات، بمقر عمالة طرفاية صباح اليوم الثلاثاء 28 شتنبر 2021، انتخاب رئيس المجلس الإقليمي واعضاه، حيث هيمن حزب التجمع الوطني الأحرار، على كرسي رئاسة المجلس الإقليمي لطرفاية، بعد تصويت 9 اعضاء على مرشح لائحة التجمع الوطني الأحرار، السيد محمد سالم باهيا من اصل 11 عضوا.

محمد سالم باهيا :الرئيس
النائب الاول :حسن لخديم
النائب الثاني: شيبة امربيه ربو
كاتبة المجلس: الشريفة المحمودي
نائبة كاتبة المجلس: اعويسة فاطمة وسيتم تشكيل اللجن في وقت لاحق.

و خلال عملية التصويت، التي حضرها عامل الإقليم السيد محمد حميم، و التي جرت صباح اليوم، في التزام تام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويشار أن لائحة التجمع الوطني للأحرار، قد حصلت على 61 من مجموع 82 عضوا من المجلس الإقليمي، الذين شاركوا في هذه الانتخابات، بينما حصل حزب الاستقلال على 21 صوتا.

يذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار، تصدر نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، على مستوى إقليم طرفاية، مما مكنه من الظفر برئاسة جميع الجماعات الترابية في هذا الإقليم.

وفي ختام الجلسة تم رفع برقية ولاء واخلاص الى السدة العالية بالله امير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله من طرف المجلس المنتخب الجديد.

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