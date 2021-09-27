في ملف ” غالي “…القضاء الإسباني يستمع للوزيرة “لايا” الأسبوع المقبل

هبة بريس _ الرباط

بعدما تبين تورطها في ادخال ابراهيم غالي لاسبانيا ‘ قررت محكمة إسبانية، الاستماع الاثنين المقبل، لوزيرة الخارجية الإسبانية السابقة آرانشا غونزاليس لايا .

وقررت المحكمة الاستماع للأخيرة بعدما أكد مدير ديوانها أنها كانت وراء تسهيل وصول زعيم البوليساريو إلى إسبانيا، دون خضوعه لمراقبة جواز السفر بعد وصوله، مشيرا إلى أنها كانت تعلم بدخول غالي إلى جانب مديرة ديوان كارمن كالفو النائبة السابقة لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز.

ولاتزال قضية دخول زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى إسبانيا تتفاعل بعدما كشفت صحيفة إسبانية أن القضاء مستمر في حصار فريق وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، أرانشا غونزاليس لايا.

وقالت صحيفة “أوكدياريو” إن القاضي رافائيل لاسالا استبعد مسؤولية وزارة الدفاع عن دخول غالي باستخدام قاعدة عسكرية، وطالب، في المقابل، بشهادة جديدة من مسؤول آخر من كبار المسؤولين في فريق غونزاليس.

وبالإضافة إلى رئيس فريق الوزيرة السابقة، كاميلو فيلارينو، يستمع القضاء لشهادة، دي خوسيه ماريا مورييل بالومينو، الأمين العام التقني السابق في وزارة الخارجية، بشأن المواعيد التي تخص دخول غالي إلى إسبانيا.

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