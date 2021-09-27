رجب الطيب أردوغان

أردوغان لأمريكا: حددوا.. مع تركيا صديقتكم أم مع الإرهاب؟

2021-09-27 / 11:45 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تركيا، تستخدم الأسلحة الأمريكية، لافتا إلى أن الإدارات الأمريكية السابقة فعلت ذلك وكذلك الإدارة الحالية.

وأضاف في مقابلة مع قناة “CBS” الأمريكية أن أنقرة أبلغت وما زالت تبلغ واشنطن بأن الأسلحة التي تمنحها لتنظيم “بي كا كا” الإرهابي تشكل تهديدا لتركيا.

وتابع: “تركيا والولايات المتحدة حليفتان في (حلف شمال الأطلسي) الناتو، فهل ستتحرك أمريكا مع التنظيمات الإرهابية في المنطقة أم مع تركيا صديقتها في الناتو؟ معنا أم مع الإرهاب؟”.

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