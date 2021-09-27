اعتقال رئيس جماعة ببرشيد بسبب “قصارة الشيخات” بعد فوزه بالانتخابات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن عناصر الدرك الملكي التابعة لإقليم برشيد قد قامت بوضع رئيس جماعة أولاد عبو ضواحي مدينة برشيد رهن تدابير الحراسة النظرية.

و حسب ذات المصادر، فاعتقال رئيس جماعة أولاد عبو التابعة إداريا لإقليم برشيد جاء بعد خرقه لحالة الطواريء الصحية من خلال تنظيمه لسهرة تتضمن “الشيخات” و “التبوريدة” دون أي ترخيص قانوني.

و قام رئيس الجماعة المنتخب بتنظيم حفل صاخب و عروض التبوريدة و الشيخات احتفاءا بفوزه برئاسة الجماعة و هو ما جعل آلاف الأشخاص يتوافدون على مكان الحفل مما أدى لتجمهر كبير في ظل حالة الطوارئ الصحية.

و أمرت النيابة العامة باعتقال المعني بالأمر بسبب خرقه لحالة الطواريء الصحية و تنظيم تجمهر غير قانوني و تم إيداعه السجن رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار التحقيق معه.

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