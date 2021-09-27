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“لأنها لا تستحم يوميا”.. هندي يطلق زوجته

2021-09-27 / 9:43 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

طلق شاب هندي زوجته بعد 22 شهرا من زواجهما لعدم استحمامها بشكل يومي.

وقال موقع قناة “نيوز 18” الهندية إن تفاصيل هذه القصة انتشرت بعدما تقدمت الزوجة بشكوى لجمعية حماية المرأة، بهدف حماية زواجهما.

ووفق موقع القناة فقد تقدمت الزوجة التي لم يكشف عن هويتها، بشكوى لهيئة حماية المرأة في ولاية أتر برديش شمال البلاد بعد تسلمها وثيقة الطلاق، مشيرة إلى أنها لم تستجب لطلب الزوج كونه يفوق طاقتها.

وقال أحد المستشارين في خلية حماية المرأة: “قدمت لنا سيدة شكوى مكتوبة تفيد بأن زوجها طلقها بحجة عدم الاستحمام كل يوم”، وأضاف “نحن نقدم المشورة للزوجين وأهلهما لإنقاذ زواجهما”.

ولفت المستشار إلى أن الزوجين قد تزوجا منذ نحو عامين ولديهما طفل عمره سنة واحدة، مضيفا أن الزوج قال لهم مرارا وتكرارا وبشكل حازم إنه يريد إنهاء علاقته مع زوجته لأنها “لا تستحم يوميا”.

وأوضح المستشار أن الرجل أبلغ بأنه يتشاجر لفظيا مع زوجته بشكل يومي بعد أن يطلب منها الاستحمام.

وأشارت القناة إلى أن خلية حماية المرأة أعطت وقتا للزوج والزوجة للتفكير في طلاقهما، حيث أكد أعضاء الخلية أن سبب طلب الطلاق لا يندرج تحت أي فعل عنيف أو جريمة ضد المرأة لذلك فهم يسعون لحل الإشكال من خلال تقديم المشورة لهما.

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