طنجة..عائلات ضحايا معمل النسيج يستعدون لوقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل

2021-09-26 / 6:45 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تستعد عائلات ضحايا فاجعة معمل النسيج بطنجة، لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 28 شتنبر من الشهر الجاري، أمام مقر ولاية الجهة بسبب ما أسموه التماطل الذي اعترى ملفهم المطلبي.

وبحسب بلاغ لأسر الضحايا، فقد وجهوا رسالة إلى والي جهة طنجة -تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، إلا أن طلبهم لم يتم الاستجابة إليه بعد، وهي المراسلة الثالثة من نوعها.

جدير بالذكر أن مدينة طنجة كانت قد استيقظت على وقع فاجعة مؤلمة شهر فبراير الماضي، إثر مصرع 28 شخصا داخل وحدة صناعية للنسيج، بعد تسرب مياه الامطار إليها حيث تم فتح تحقيق في الواقعة لتحديد المسؤوليات.

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