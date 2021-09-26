طقس الأحد ..الاجواء مستقرة مع سماء صافية

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد تشكل سحب منخفضة مرفوقة ببعض الكتل الضبابية المحلية فوق السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وشمال المنطقة الشرقية ، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية الى قليلة السحب بباقي المناطق الأخ

وستهب الرياح من الجنوب -الغربي ضعيفة الى معتدلة القوة بالجنوب-الشرقي ، ومن الشمال الى متقلبة الاتجاه بباقي الجهات الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ، ما بين 07 و 14 درجة بالمرتفعات ، وما بين 23 و 28 درجة بأقصى جنوب البلاد ، وستكون ما بين 15 و 22 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا ، فستتأرجح ما بين 36 و 41 درجة داخل الأقاليم الصحراوية ، وما بين 33 و 37 درجة بكل من منطقة سوس و الجنوب-الشرقي ، وما بين 28 و 35 درجة بالسهول الواقعة بالشمال والوسط ، المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ، وستكون ما بين 23 و 30 درجة بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا بالبوغاز ، وهادئا إلى قليل الهيجان مابين كاب سبارطيل والعرائش، وقليل الهيجان ما بين العرائش والجرف، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب

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