طقس
الصورة تعبيرية

طقس الأحد ..الاجواء مستقرة مع سماء صافية

2021-09-26 / 8:56 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد تشكل سحب منخفضة مرفوقة ببعض الكتل الضبابية المحلية فوق السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وشمال المنطقة الشرقية ، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية الى قليلة السحب بباقي المناطق الأخ

وستهب الرياح من الجنوب -الغربي ضعيفة الى معتدلة القوة بالجنوب-الشرقي ، ومن الشمال الى متقلبة الاتجاه بباقي الجهات الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ، ما بين 07 و 14 درجة بالمرتفعات ، وما بين 23 و 28 درجة بأقصى جنوب البلاد ، وستكون ما بين 15 و 22 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا ، فستتأرجح ما بين 36 و 41 درجة داخل الأقاليم الصحراوية ، وما بين 33 و 37 درجة بكل من منطقة سوس و الجنوب-الشرقي ، وما بين 28 و 35 درجة بالسهول الواقعة بالشمال والوسط ، المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ، وستكون ما بين 23 و 30 درجة بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا بالبوغاز ، وهادئا إلى قليل الهيجان مابين كاب سبارطيل والعرائش، وقليل الهيجان ما بين العرائش والجرف، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of عشوائية “اللواقط الهوائية” والملك العمومي .. ملفات على طاولة عمدة اكادير

عشوائية “اللواقط الهوائية” والملك العمومي .. ملفات على طاولة…

2021-09-26 / 2:13 مساءً
Photo of سلطات الرباط تمنع وقفة ضد عودة المفسدين إلى المؤسسات المنتخة

سلطات الرباط تمنع وقفة ضد عودة المفسدين إلى المؤسسات…

2021-09-26 / 12:34 مساءً
Photo of تشخيص التهاب الكبد الوبائي C ..أول اختبار مغربي سيحمي الساكنة

تشخيص التهاب الكبد الوبائي C ..أول اختبار مغربي سيحمي…

2021-09-26 / 11:28 صباحًا
Photo of صفرو.. إيقاف مروج للمخدرات بالمدينة القديمة

صفرو.. إيقاف مروج للمخدرات بالمدينة القديمة

2021-09-26 / 10:21 صباحًا
Photo of منحة نهاية الخدمة..لسان حال الوزراء يقول ” انا ومن بعدي الطوفان “

منحة نهاية الخدمة..لسان حال الوزراء يقول ” انا ومن…

2021-09-26 / 10:00 صباحًا
Photo of إحباط محاولة تهريب أزيد من 106 ألف أورو بميناء طنجة المتوسط

إحباط محاولة تهريب أزيد من 106 ألف أورو بميناء…

2021-09-25 / 11:20 مساءً
Photo of إيقاف عصابة إجرامية بفاس تنشط في مجال السرقات الموصوفة

إيقاف عصابة إجرامية بفاس تنشط في مجال السرقات الموصوفة

2021-09-25 / 10:40 مساءً
Photo of تلقيح حوالي 82 في المائة من الساكنة المستهدفة بجهة بني ملال – خنيفرة

تلقيح حوالي 82 في المائة من الساكنة المستهدفة بجهة…

2021-09-25 / 10:14 مساءً
Photo of سطات…مناشدات بفتح القاعات الرياضية والحمامات

سطات…مناشدات بفتح القاعات الرياضية والحمامات

2021-09-25 / 10:11 مساءً
Photo of طنجة..الأمن يوضح حقيقة فيديو يوثق محاولة اختطاف شاب

طنجة..الأمن يوضح حقيقة فيديو يوثق محاولة اختطاف شاب

2021-09-25 / 9:35 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق