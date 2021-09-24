أكادير : إنتخاب أخنوش رئيسا للبلدية وثلاث نساء من نوابه

2021-09-24 / 10:28 صباحًا
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

انتخب، صباح اليوم الجمعة 24 شتنبر الجاري، عزيز اخنوش رئيسا للجماعة الترابية لاكادير.

واسفرت عملية انتخاب اخنوش، المرشح الوحيد، الذي أشرف عليها عامل أكادير ، على حصوله على 51 صوتا وامتناع 5 أعضاء.

كما عرفت جلسة انتخاب رئيس جماعة اكادير ونوابه حضور 55 عضوا من أصل 61 عضوا.

كما عرفت نفس الجلسة، انتخاب نواب رئيس الجماعة، والتي جاءت على الشكل التالي:

النائب الأول : بودرقة مصطفى عن الاحرار
النائب الثاني : البشير بنحماد عن الاحرار
النائب الثالث : عبد الغني بوعيشي عن الاحرار
النائب الرابع : عبد الله بولغماير عن الاحرار
النائب الخامس : فاطمة امزيل عن الاحرار
النائب السادس: الحسين ابودرار عن البام
النائب السابع : اكرنان امحند عن الاتحاد الاشتراكي
النائب الثامن : الحبيب اغريس غن الاستقلال
النائبة التاسعة : ابوزيد فاطمة الزهراء عن الاحرار
النائبة العاشرة : زهرة المنشودي عن الاحرار

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