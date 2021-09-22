بالأسماء.. لائحة مجلس جهة الدار البيضاء سطات المنتخبة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تم اليوم، انتخاب رئيس جهة الدار البيضاء سطات و كذا تشكيلة المكتب المسير لمجلس الجهة، حيث تم اختيار عبد اللطيف معزوز رئيسا للجهة الأكبر في المغرب من حيث الكثافة السكانية.

و نال الاستقلالي عبد اللطيف معزوز ثقة “الناخبين الكبار” ليصبح بالتالي رئيسا جديدا لمجلس جهة الدار البيضاء سطات.

كما تم انتخاب نواب الرئيس، حيث أن النائب الأول هو محمد بورحيم عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، بينما النائب الثاني هو عبد اللطيف الميراوي عن حزب الأصالة و المعاصرة ، و النائب الثالث هو فواد القادري عن الاستقلال.

أما منصب النائب الرابع فناله الميلودي بنشلخة عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، بينما النائبة الخامسة هي أسماء بلقزيز عن حزب الأصالة والمعاصرة، و النائبة السادسة هي رقية أشمال عن حزب الاستقلال.

كما تم اختيار عابد بديل عن حزب الأحرار كنائب سابع لرئيس الجهة، و عبد الرحيم بن الضو عن البام كنائب ثامن، بينما النائبة التاسعة هي سهيلة البستاوي عن التجمع الوطني للأحرار.

و نال الاستقلالي عثمان الطرمونية منصب كاتب عام لمجلس الجهة، ونائبته هي نادية فكري عن حزب الأصالة و المعاصرة.

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