الصورة تعبيرية

الصحة العالمية: انخفاض عدد إصابات ووفيات كورونا الأسبوع الماضي

2021-09-22 / 12:56 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، انخفاض عدد حالات الإصابة والوفيات الأسبوعية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت المنظمة أنه تم تسجيل أكثر من 6ر3 مليون إصابة وأقل بقليل من 60 ألف حالة وفاة بين 13 و19 شتنبر الجاري، كما انخفضت الوفيات في جميع أنحاء العالم بنسبة 7 في المائة مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وانخفض عدد حالات الإصابات، بشكل كبير، بمنطقتي الشرق المتوسط وجنوب شرق آسيا. كما سجلت مناطق إفريقيا وشرق المتوسط وجنوب شرق آسيا انخفاضا في عدد الوفيات، فيما سجلت منطقة غرب المحيط الهادي زيادة بنسبة 7 في المائة في عدد الوفيات الأسبوعية الجديدة.

وقالت المنظمة إن أكثر من 6ر4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم توفوا حتى الآن جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، كما تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الولايات المتحدة (12 ألف و896)، وروسيا (5469)، والبرازيل (3727)، والمكسيك (3689).

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة على مستوى العالم ما لا يقل عن 228 مليون حالة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of بعد سحب الثقة.. الدبيبة يطالب الليبيين بالخروج للشارع

بعد سحب الثقة.. الدبيبة يطالب الليبيين بالخروج للشارع

2021-09-22 / 9:32 صباحًا
Photo of عودة العلاقات بين البيرو والبوليساريو .. “انتكاسة خطيرة للقانون الدولي

عودة العلاقات بين البيرو والبوليساريو .. “انتكاسة خطيرة للقانون…

2021-09-21 / 11:21 مساءً
Photo of القبض على رجل مسلح بسكين احتجز 3 رهائن في حافلة ركاب بألمانيا

القبض على رجل مسلح بسكين احتجز 3 رهائن في…

2021-09-21 / 11:11 مساءً
Photo of كندا : الليبراليون يفوزون بولاية ثالثة في الانتخابات الفيدرالية لعام 2021

كندا : الليبراليون يفوزون بولاية ثالثة في الانتخابات الفيدرالية…

2021-09-21 / 10:24 مساءً
Photo of مقتل شخصين وإصابة العشرات في هجمات بقنابل في بوروندي

مقتل شخصين وإصابة العشرات في هجمات بقنابل في بوروندي

2021-09-21 / 7:03 مساءً
Photo of اسبانيا.. القضاء يستدعي وزيرة الخارجية السابقة بسبب استقبال “بن بطوش”

اسبانيا.. القضاء يستدعي وزيرة الخارجية السابقة بسبب استقبال “بن…

2021-09-21 / 4:41 مساءً
Photo of فرنسا تبحث إمكانية الانسحاب من “الناتو”

فرنسا تبحث إمكانية الانسحاب من “الناتو”

2021-09-21 / 3:48 مساءً
Photo of البرلمان الليبي يسحب الثقة من الحكومة

البرلمان الليبي يسحب الثقة من الحكومة

2021-09-21 / 1:06 مساءً
Photo of السودان… اعتقال 40 ضابطا برتب مختلفة شاركوا في محاولة الانقلاب

السودان… اعتقال 40 ضابطا برتب مختلفة شاركوا في محاولة…

2021-09-21 / 10:19 صباحًا
Photo of السودان.. إحباط محاولة انقلابية للسيطرة على السلطة

السودان.. إحباط محاولة انقلابية للسيطرة على السلطة

2021-09-21 / 9:50 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق