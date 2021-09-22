الصحة العالمية: انخفاض عدد إصابات ووفيات كورونا الأسبوع الماضي

هبة بريس - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، انخفاض عدد حالات الإصابة والوفيات الأسبوعية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت المنظمة أنه تم تسجيل أكثر من 6ر3 مليون إصابة وأقل بقليل من 60 ألف حالة وفاة بين 13 و19 شتنبر الجاري، كما انخفضت الوفيات في جميع أنحاء العالم بنسبة 7 في المائة مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وانخفض عدد حالات الإصابات، بشكل كبير، بمنطقتي الشرق المتوسط وجنوب شرق آسيا. كما سجلت مناطق إفريقيا وشرق المتوسط وجنوب شرق آسيا انخفاضا في عدد الوفيات، فيما سجلت منطقة غرب المحيط الهادي زيادة بنسبة 7 في المائة في عدد الوفيات الأسبوعية الجديدة.

وقالت المنظمة إن أكثر من 6ر4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم توفوا حتى الآن جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، كما تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الولايات المتحدة (12 ألف و896)، وروسيا (5469)، والبرازيل (3727)، والمكسيك (3689).

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة على مستوى العالم ما لا يقل عن 228 مليون حالة.

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