محكمة الاستئناف ببني ملال تسدل الستار في ملف “فتاة الوشم”

هبة بريس _ الرباط

انهت محكمة الاستئناف ببني ملال، مساء اليوم الثلاثاءالنظرفي ملف ما لات يعرف بفتاة الوشم حيث وزعت ، 226 سنة سجنًا نافذًا ضد المتهمين في ملف الفتاة خديجة،

ويتابع في الملف 14 شخصا بتهم “الاغتصاب والاختطاف والوشم والاتجار بالبشر.

‎و قضت في حق 11 متهما بـ 20 سنة لكل واحد، فيما حكمت على المتهم القاصر بـ 3 سنوات، بينما حكم على متهمين في حالة سراح، الأول بسنتين حبسا نافذا، والثاني بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.

كما قضت الهيئة ذاتها بـ 20 مليون سنتيم كتعويض للضحية من طرف المتابعين 15، في محاكمة دامت أطوارها أكثر من 3 سنوات، قبل أن تصدر غرفة الجنايات أحكامها في حق المتهمين في هذه القضية.

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