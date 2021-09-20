الأحرار” يقرر مقاضاة أحد مستشاريه اتهم مسؤولي الحزب بمكناس بـ”الابتزاز”

2021-09-20 / 8:49 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

يعتزم حزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس، مقاضاة مستشار جماعي عن الحزب ادعى خلال جلسة انتخاب رئيس جماعة مكناس تعرضه للابتزاز من طرف مسؤولي الحزب.

وقالت الاتحادية الاقليمية للحزب بمكناس في بلاغ لها ، إن “ما صدر عن المستشار الجماعي ادعاءات كاذبة ومغرضة حاول من خلالها المس بمصداقية مسؤولي ومنتخبي الحزب بالمنطقة”.

وأعلنت عزمها وضع شكاية لدى السلطات القضائية لمتابعة المعني بالأمر على اتهاماته المسيئة المرفوضة جملة وتفصيلا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of بنعيسى رئيسا مجددا لجماعة أصيلة

بنعيسى رئيسا مجددا لجماعة أصيلة

2021-09-20 / 9:06 مساءً
Photo of تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين بين المغرب وفرنسا

تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين بين المغرب وفرنسا

2021-09-20 / 8:25 مساءً
Photo of خبير يؤكد مركزية التلقيح واستعمال جواز اللقاح

خبير يؤكد مركزية التلقيح واستعمال جواز اللقاح

2021-09-20 / 7:43 مساءً
Photo of عادل بركات رئيسا جديدا لجهة بني ملال خنيفرة

عادل بركات رئيسا جديدا لجهة بني ملال خنيفرة

2021-09-20 / 7:28 مساءً
Photo of تارودانت : إنتخاب الاستقلالي ” لونايسي” رئيسا لجماعة الدير لولاية

تارودانت : إنتخاب الاستقلالي ” لونايسي” رئيسا لجماعة الدير…

2021-09-20 / 6:44 مساءً
Photo of جنيف.. الدعوة إلى الضغط على الجزائر لإنهاء القمع بمخيمات تندوف

جنيف.. الدعوة إلى الضغط على الجزائر لإنهاء القمع بمخيمات…

2021-09-20 / 6:36 مساءً
Photo of تسجيل 693 إصابة و48 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 693 إصابة و48 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-09-20 / 4:45 مساءً
Photo of لمرابط: موجة متحور “دلتا” بالمغرب في منحى تنازلي منذ 5 أسابيع

لمرابط: موجة متحور “دلتا” بالمغرب في منحى تنازلي منذ…

2021-09-20 / 4:20 مساءً
Photo of نشطاء يعلقون: “ماشي حشومة سيكيريتي يخدم شهر على 2000 درهم ويجي ‘فنان’ ياخذها فدقائق”

نشطاء يعلقون: “ماشي حشومة سيكيريتي يخدم شهر على 2000…

2021-09-20 / 2:49 مساءً
Photo of بوجدور: شخص يهدد قائد مقاطعة بالقتل ويتهم الداخلية بتزوير الإنتخابات (فيديو)

بوجدور: شخص يهدد قائد مقاطعة بالقتل ويتهم الداخلية بتزوير…

2021-09-20 / 2:09 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق