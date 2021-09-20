رسميا ..عمر مورو رئيسا لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة

اس.بويعقوبي -هبة بريس

انتخب عمر مورو عن حزب التجمع للوطني للاحرار قبل قليل رئيسا لجهة طنجة- تطوان -الحسيمة ب56 صوتا من أصل 61 .

وشهدت عملية التصويت التي احتضنها مقر جهة الشمال بمدينة طنجة وبحضور محمد امهيدية والي الجهة، امتناع 4 أعضاء عن التصويت بينما صوت عضو بالرفض، كما تم انتخاب عبد اللطيف الغلبزوري عن حزب الأصالة والمعاصرة نائب الأول لعمر مورو .

يشار إلى انتخابات مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة تصدرها حزب التجمع الوطني للأحرار ب 18 مقعدا، ثم حزب الأصالة والمعاصرة ب 15 مقعدا، حزب الاستقلال حل ثالثا ب 12 مقعدا، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 8 مقاعد، ثم الاتحاد الدستوري ب 7 مقاعد، ومقعد لكل من حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية.

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