لقاح أسترازينيكا

وصول جرعات جديدة من لقاح “أسترازينيكا” للمغرب

2021-09-20 / 10:49 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب تعزيز مخزونه من اللقاح بعد أن نجح في تأمين كميات جديدة و مهمة من اللقاحات و ذلك في إطار مساعي المغرب لتنويع مصادر التموين الخاصة بلقاحات كوفيد.

و في هذا الصدد، وصلت جرعة جديدة من لقاحات أسترازينيكا التي يعتمدها المغرب في الحملة الوطنية للتلقيح، حيث توصل المغرب ليلة أمس الأحد بكمية تفوق المائة ألف جرعة من هذا اللقاح.

الشحنة الجديدة وصلت لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء قادمة من بروكسيل البلجيكية، و تكلفت شركة الخطوط الملكية المغربية بنقلها لأرض الوطن حيث تم نقل الشحنة المتوصل بها بعد وصولها للوكالة الوطنية للتثليج.

هذا و توصل المغرب مؤخرا بكميات مهمة من لقاحات سينوفارم و استرازينيكا و فايزر، فضلا على لقاحات جونسون و هو ما جعل عملية التلقيح تمضي في أجواء إيجابية و متسارعة ستستمح بتلقيح أكبر عدد من المواطنين و المقيمين.

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