برلمان “المصباح” يثمن قرار استقالة الأمانة العامة

هبة بريس _ الرباط

ثمن المجلس الوطني لحزب لعدالة والتنمية، قرار الأمانة العامة بالاستقالة تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرا أنه يشكل “سلوكا سياسيا نادرا ورفيعا في مشهدنا الحزبي”.

ودعا المجلس الوطني لحزب “المصباح” في بيانه الختامي الصادر عن دورته الاستثنائية المنعقدة يوم السبت 18 شتنبر 2021، هيئات الحزب وعموم مناضليه ومناضلاته إلى التحلي بروح المسؤولية، والحرص على الوحدة، والتعاون، وتكاثف الجهود، “من أجل عبور المرحلة الصعبة التي يجتازها حزبنا، والمساهمة في إنجاح مختلف الاستحقاقات التنظيمية التي يستقبلها، ليظل حزبنا ثابتا كما كان على خط النضال الديمقراطي والسعي للإصلاح بحس وطني يدافع عن الوطن وثوابته وينصت للشعب وهمومه، بمزيد من العزم والإصرار والصمود، وفي إطار المسار المشرف للحزب ومنهجه المتميز بوفائه للثوابت الجامعة للأمة ودفاعه عن حقوق ومصالح المواطنين”.

وأشار البيان، ، إلى انتخاب لجنة رئاسة المؤتمر الوطني الاستثنائي برئاسة جامع المعتصم وعبد العزيز العمري وعبد الحق العربي ونبيل شيخي، مضيفا أن هذا المؤتمر سينعقد “بحول الله نهاية شهر أكتوبر المقبل، من أجل انتخاب قيادة جديدة للحزب، تشرف على تدبير المرحلة المقبلة والإعداد للمؤتمر الوطني العادي للحزب”.

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