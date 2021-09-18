احباط عملية تهريب مبالغ مهمة من العملة الصعبة بميناء طنجة المتوسط

هبة بريس - طنجة

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، اليوم السبت، من حجز مبالغ مهمة بالدرهم وبالعملة الصعبة، كان أحد المغاربة المقيمين بالخارج ينوي إدخالها إلى التراب الوطني دون تصريح.

وأفاد مصدر جمركي، لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن عناصر الجمارك بمنطقة الوصول بميناء طنجة المتوسط للمسافرين عثرت على 75 ألفا و 240 أورو وما يزيد عن 13 ألف درهم بحوزة مسافر كان على أهبة إدخالها إلى التراب الوطني دون تصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الجمارك أخضعت مغربيا مقيما بفرنسا، في إطار مهام المراقبة الروتينية، إلى تفتيش أفضى إلى العثور على هذه المبالغ المالية مدسوسة وسط أمتعته الشخصية على متن سيارة مرقمة بفرنسا كان يقودها.

وقد تم الاستماع إلى المعني بالأمر من طرف عناصر الجمارك قبل إحالته على الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة المختصة من أجل تعميق البحث في النازلة.

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