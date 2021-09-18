صدمة التصويت العقابي ..العثماني :كيف يعاقب البيجيدي دون غيره من الأحزاب !

2021-09-18 / 7:10 مساءً
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هبة بريس - الرباط

رفض سعد الدين العثماني ،العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، في كلمة له خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، التسليم بمقولة “التصويت العقابي ” الذي بوّء البيجيدي المراتب الأخيرة في اقتراع الثامن من شتنبر .

وقال العثماني أنه لايمكن أن تنطبق أطروحة التصويت العقابي على النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في هذه الاستحقاقات ، مضيفا :”“كيف يُعاقب الحزب دون غيره من الأحزاب المُشكلة للأغلبية، وكيف يتساوى ذلك في الجماعات التي دبرها الحزب بالجماعات التي كان فيها في موقع المعارضة، وكيف يكون التصويت العقابي لصالح أحد مكونات الأغلبية؟”

وأضاف العثماني قائلا “تحية للذين صوتوا للحزب رغم حملات التخويف، واحترامنا للذين صوتوا بحرية وقناعة لغير مرشحي الحزب”.

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