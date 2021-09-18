طرفاية: حزب الحمامة يظفر برئاسة 5 جماعات بالإقليم ومقعد داخل قبة البرلمان

هبة بريس: أشعبان لحبيب

بعد أن تمكن حزب الحمامة, من الفوز برئاسة جميع الجماعات, المتواجدة بالنفوذ الترابي لإقليم طرفاية، حيث أصبح مؤكدا مما لا شك فيه، أن التجمعي محمد سالم باهيا، سيظفر برئاسة المجلس الإقليمي لذات الإقليم، للولاية الثانية وبأغلبية ساحقة.

وبهذه النتائج المشرفة، التي تحصل عليها التجمع الوطني للاحرار محليا وإقليميا وكذا جهويا، أصبح المجلس الإقليمي في قبضة التجمعيين، بعد أن حطت الحمامة فوق جميع الجماعات الترابية بما فيها جماعة طرفاية الترابية، التي ترأسها التجمعي عبد الحي حرطون بأغلبية ساحقة، كما أنه ظفر بمقعد داخل قبة البرلمان، بعد أن تحصل على 4750 صوتا.

وتم مساء أمس الجمعة عقد جلسات انتخاب رؤساء الجماعات وتشكيل مكاتبهم، بحضور ممثلي السلطة المحلية التابعة لعمالة إقليم طرفاية ، حيث مرت الأجواء في ظروف إيجابية، دون تسجيل أي مخالفات تذكر.

كما تمكن محمد عياش منسق حزب الأحرار بجهة العيون، من الظفر بمنصب رئيس جماعة فم الواد الشاطئية والتابعة لإقليم العيون، وكذا مقعد داخل قبة البرلمان، ليواصل بذلك الرئيس الشاب ولاية جديدة على رأس الجماعة بهذه التشكيلة المثالية وبوجوه جديده.

وجاءت تشكيلة المكتب المسير لجماعة فم الواد على الشكل التالي:

الرئيس: محمد عياش

النائب الأول: حميد (عثمان) السباعي

النائب الثاني: عثمان اعكيك

النائبة الثالثة: بلغميدي محجوبة

النائبة الرابعة: امبيركات خديجة

كاتب المجلس: حمدي حان

نائبة كاتب المجلس: ليلى عياش

اما بخصوص الجماعة الترابية أخفنير، التي تبعد عن طرفاية بحوالي 100 كيلومتر، شمالا تقع على الطريق الوطنية رقم 1، بين مدينة العيون وطانطان استطاعت أن تفوز بكرسي الرئاسة، عن حزب التجمع الوطني للاحرار بتشكيلة شبابية، افرزتها مكاتب الاقتراع بشكل ديمقراطي و نزيه هذه التشكيلة الكاملة لجماعة أخفنير الترابية:

الرئيس : اعبيد الباقي

النائب الاول: مجاطي اعلي

النائب الثاني: امهدي الحسين

النائب الثالث: فاطمة الزهرة اكريطة

النائب الرابع : فاتح محمد

كاتب المجلس: الحجالي امبارك نائبه لفريك الطاهر.

اما بالنسبة لجماعة الحكونية الترابية، التي ترأسها التجمعي المهدي بداد، بعد ان تم التصويت عليه من طرف 16 عضو بحضور السلطات المحلية هذه هي التشكيلة التي افرزتها مكاتب الاقتراع:

المهدي بدد : رئيس المجلس

النائب الاول : محمد الداه

النائبة التانية: خديجة لحبيب

النائب الثالت: سيد احمد الفيلالي

النائب الرابع: عبد الصمد سيدي

كاتب المجلس: احمد محمود العالم

نائبة كاتب المجلس: خديجة ابيه.

جماعة الدورة، التي تبعد بحوالي 50 كيلومتر جنوب طرفاية، في تجاه مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية، فقد ترأسها امبيركات عبد الله عن حزب التجمع الوطني للاحرار بحضور السلطات المحلية وهذه هي تشكيلة مكتب الدورة:

الرئيس: امبيركات عبد الله

النائب الاول: مولاي احمد الصغير

النائب الثاني: سيدي عالي لعروصي

النائب الثالث: البشير سيدي

النائب الرابع: حماد نجاة

كاتب المجلس: احمد الوالي

نائبه: نزيهة برامي

وللإشارة التشكيلة تتكون من عضوين من حزب الحركة الشعبية.

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