احتجاجات أثناء انتخاب رئيس جماعة بتازة

ع المحياوي _ هبة بريس

شهدت جماعة حد مسيلة إقليم تازة اليوم الجمعة على وقع احتجاجات أثناء انعقاد جلسة انتخاب الرئيس.

مصادر خاصة أكدت لهبة بريس أن بعض المحتجين تجمهروا أمام مقر الجماعة ، إلا أن الكاتب العام للعمالة حل على الفور بالجماعة للوقوف على تطورات الوضع هناك بتعليمات من عامل الإقليم .

وأضافت ذات المصادر ، أن ما فجر جلسة انتخاب الرئيس ونوابه، هو حصول المرشح عبد اللطيف اسويط على 10 أصوات ، فيما حصل منافسه بوجمعة ابريقة على 8 أصوات.

هذا فقد انتخب عبداللطيف السويط عن الاتحاد الاشتراكي ب عشر اصوات مقابل سبعة لمنافسه وسجل امتناع ناخب واحد عن التصويت . فيما يخص نواب الرئيس فقد حضيت لائحة الرئيس بتصويت احدى عشر عضو مقابل سبعة لفائدة اللائحة الثانية . اما فيما يتعلق بالكاتب ونائبته ، فقد تم التصويت عليهما بالاجماع اي 18 صوت على 18 .فيما إنتخب الرئيس ونوابه والكاتب ونائبه بحضور السلطة

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