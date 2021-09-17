احتجاجات أثناء انتخاب رئيس جماعة بتازة
شهدت جماعة حد مسيلة إقليم تازة اليوم الجمعة على وقع احتجاجات أثناء انعقاد جلسة انتخاب الرئيس.
مصادر خاصة أكدت لهبة بريس أن بعض المحتجين تجمهروا أمام مقر الجماعة ، إلا أن الكاتب العام للعمالة حل على الفور بالجماعة للوقوف على تطورات الوضع هناك بتعليمات من عامل الإقليم .
وأضافت ذات المصادر ، أن ما فجر جلسة انتخاب الرئيس ونوابه، هو حصول المرشح عبد اللطيف اسويط على 10 أصوات ، فيما حصل منافسه بوجمعة ابريقة على 8 أصوات.
هذا فقد انتخب عبداللطيف السويط عن الاتحاد الاشتراكي ب عشر اصوات مقابل سبعة لمنافسه وسجل امتناع ناخب واحد عن التصويت . فيما يخص نواب الرئيس فقد حضيت لائحة الرئيس بتصويت احدى عشر عضو مقابل سبعة لفائدة اللائحة الثانية . اما فيما يتعلق بالكاتب ونائبته ، فقد تم التصويت عليهما بالاجماع اي 18 صوت على 18 .فيما إنتخب الرئيس ونوابه والكاتب ونائبه بحضور السلطة