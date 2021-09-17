وكيل لائحة الاتحاد الدستوري بجماعة مرتيل يطعن في ثلاث وكلاء منافسين له
تقدم وكيل لائحة الاتحاد الدستوري بجماعة مرتيل بالطعن امام القضاء الاستعجالي في مواجهة ثلاثة وكلاء لوائح منافسين له.
وبحسب مصادر حزبية مطلعة، فان وكيل لائحة الاتحاد الدستوري ، والمرشح للتنافس على كرسي رئاسة جماعة مرتيل محمد السعوتي يسعى للاطاحة بوكلاء لوائح حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاصالة والمعاصرة بجماعة مرتيل.
و أضافت نفس المصادر ان وكيل لائحة الحصان تقدم بطعن ضد مرشحي الاحزاب السالفة الذكر لدى المحكمة الابتدائية لعدم احترامهم للمقتضيات القانونية المنظمة للحملة الانتخابية.
ويذكر ان انتخابات 8 شتنبر على مستوى جماعة مرتيل اسفرت عن حصول حزب الاصالة والمعاصرة على 6 مقاعد، ومثلها حصل عليها حزب التقدم و الاشتراكية، فيما حصل حزب الحركة الشعبية على 5 مقاعد.
و حصل كل من الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 3 مقاعد، اما حزب التجمع الوطني للاحرار وحزب الاستقلال والعدالة والتنمية فحصلوا على مقعدين، بينما حصل على مقعد واحد كل من جبهة القوى الاشتراكية وحزب البيئة والتنمية.