الحبس لرئيس جماعة
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وكيل لائحة الاتحاد الدستوري بجماعة مرتيل يطعن في ثلاث وكلاء منافسين له

2021-09-17 / 9:29 مساءً
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هبة بريس _ تطوان

تقدم وكيل لائحة الاتحاد الدستوري بجماعة مرتيل بالطعن امام القضاء الاستعجالي في مواجهة ثلاثة وكلاء لوائح منافسين له.

وبحسب مصادر حزبية مطلعة، فان وكيل لائحة الاتحاد الدستوري ، والمرشح للتنافس على كرسي رئاسة جماعة مرتيل محمد السعوتي يسعى للاطاحة بوكلاء لوائح حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاصالة والمعاصرة بجماعة مرتيل.

و أضافت نفس المصادر ان وكيل لائحة الحصان تقدم بطعن ضد مرشحي الاحزاب السالفة الذكر لدى المحكمة الابتدائية لعدم احترامهم للمقتضيات القانونية المنظمة للحملة الانتخابية.

ويذكر ان انتخابات 8 شتنبر على مستوى جماعة مرتيل اسفرت عن حصول حزب الاصالة والمعاصرة على 6 مقاعد، ومثلها حصل عليها حزب التقدم و الاشتراكية، فيما حصل حزب الحركة الشعبية على 5 مقاعد.

و حصل كل من الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 3 مقاعد، اما حزب التجمع الوطني للاحرار وحزب الاستقلال والعدالة والتنمية فحصلوا على مقعدين، بينما حصل على مقعد واحد كل من جبهة القوى الاشتراكية وحزب البيئة والتنمية.

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