التجمع الوطني للأحرار يظفر برئاسة الجماعة الترابية لطرفاية

هبة بريس: أشعبان لحبيب

تم صباح اليوم الجمعة 17 شتنبر 2021 انتخاب النائب البرلماني، عبد الحي حرطون عن التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للجماعة الحضرية طرفاية للولاية الثانية ، بعدما حصل على 17 صوتا من أصل 18 ، في حين غاب عضو واحد عن التصويت لكن الأغلبية حسمت التصويت.

وتم خلال الجلسة التي عقدت بقصر البلدية للمدينة، انتخاب أعضاء المجلس الحضري، الذي يضم سبعة أعضاء ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهم رمضان بوفوس نائبا أولا، وحسان لامن نائبا ثانيا، لخديم عبد الله نائبا ثالثا، والعالية حيدار نائبة رابعة، هشومة جطو كاتبة للمجلس جمال الصبار نائبا لها.

وستتم المصادقة على النظام الداخلي وتشكيل اللجنة في وقت لاحق.

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