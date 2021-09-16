فاس.. إيقاف عشريني متورط في ابتزاز تجار بالعنف

ع محياوي / هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن العمومي بالمنطقة الأمنية عين قادوس بندباب بداية الأسبوع الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، بعد أن اشتبه تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز والتهديد بواسطة السلاح الأبيض، مع ممارسة أعمال العنف.

وقد جاءت عملية إيقاف المشتبه فيه من ذوي السوابق القضائية، الملقب “ولد الكرداسية” بعد أن تفاعلت مصالح ولاية أمن فاس مع شكاية صاحب محل تجاري الذي كان ضحية عملية العنف بواسطة السلاح الأبيض بعد رفضه دفع إيتاوات، بما يعرف بالزطاطة، للمشتبه فيه الذي يقوم بتهديده بواسطة السلاح الأبيض، حيث تجندت العناصر الأمنية وباشرت التحريات والأبحاث الميدانية التي أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيه وإلقاء القبض عليه.

وفي نفس السياق، تم إيقاف الملقب “الزيزون” من طرف عناصر الشرطة بمنطقة فاس المدينة البالغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة بعد أن اشتبه تورطه في قضية تتعلق هي الأخرى بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والابتزاز، بعدما تفاعلت المصالح الأمنية بسرعة و جدية مع شكاية الضحية ، حيث تم تشخيص هوية المشتبه فيه وإلقاء القبض عليه بعد وقت وجيز من ارتكابه هذه الأفعال الإجرامية.

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