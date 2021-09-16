محمد مبديع

إعادة انتخاب محمد مبديع رئيسا للمجلس الجماعي للفقيه بن صالح

2021-09-16 / 1:32 مساءً
0
هبة بريس

أُعيد اليوم الخميس انتخاب السيد محمد مبدع عن حزب الحركة الشعبية رئيسا للمجلس الجماعي للفقيه بن صالح.

وحصل السيد مبدع، الذي أعيد انتخابه بالأغلبية المطلقة للمرة الخامسة على التوالي على رأس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح ، على ثقة 20 عضوا مقابل 13 آخرين صوتوا لمنافسه المباشر رحال مكاوي عن حزب الاستقلال.

وكان محمد مبدع وكيل اللائحة الانتخابية لحزب الحركة الشعبية قد حصد تسعة مقاعد خلال الانتخابات الجماعية التي جرت في 8 شتنبر.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية على مستوى الدائرة الانتخابية لإقليم الفقيه بن صالح 44 ر51 في المائة، بحسب معطيات قدمتها السلطات المحلية.

أما عدد الناخبين المسجلين باللوائح الانتخابية على مستوى الإقليم، فبلغ 284 ألف و523 ناخبا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of إعادة انتخاب حمدي ولد الرشيد رئيسا لجهة العيون الساقية الحمراء

إعادة انتخاب حمدي ولد الرشيد رئيسا لجهة العيون الساقية…

2021-09-16 / 2:12 مساءً
Photo of عبد النبي بعوي المرشح الوحيد لترؤس جهة الشرق لولاية ثانية

عبد النبي بعوي المرشح الوحيد لترؤس جهة الشرق لولاية…

2021-09-16 / 1:01 مساءً
Photo of تارودانت : الطعن في لائحة “وهبي” من طرف ثلاث أحزاب

تارودانت : الطعن في لائحة “وهبي” من طرف ثلاث…

2021-09-16 / 10:54 صباحًا
Photo of تعيين بابو سين قنصلا عاما للسنغال بالداخلة

تعيين بابو سين قنصلا عاما للسنغال بالداخلة

2021-09-16 / 10:11 صباحًا
Photo of سفير : جهة الصحراء المغربية تشهد نموا على كافة الأصعدة

سفير : جهة الصحراء المغربية تشهد نموا على كافة…

2021-09-15 / 11:26 مساءً
Photo of حزبا “الحصان” و”النخلة” يعلنان تشكيل فريق نيابي مشترك بالبرلمان

حزبا “الحصان” و”النخلة” يعلنان تشكيل فريق نيابي مشترك بالبرلمان

2021-09-15 / 7:58 مساءً
Photo of صراع الأغلبية ببلدية سطات….هل حسم الثانوي النزال؟

صراع الأغلبية ببلدية سطات….هل حسم الثانوي النزال؟

2021-09-15 / 7:36 مساءً
Photo of اقتراع 8 شتنبر.. نائب أوروبي يبرز دلالة المشاركة المكثفة لساكنة الأقاليم الجنوبية

اقتراع 8 شتنبر.. نائب أوروبي يبرز دلالة المشاركة المكثفة…

2021-09-15 / 7:14 مساءً
Photo of تشكيل الحكومة .. فدرالية اليسار تعلن انشغالها بالوضع الاجتماعي المقلق

تشكيل الحكومة .. فدرالية اليسار تعلن انشغالها بالوضع الاجتماعي…

2021-09-15 / 6:59 مساءً
Photo of تارودانت : الحزب المغربي الحر يبحث عن مرشحه ” المختفي”

تارودانت : الحزب المغربي الحر يبحث عن مرشحه ”…

2021-09-15 / 5:40 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق