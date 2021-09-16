إعادة انتخاب محمد مبديع رئيسا للمجلس الجماعي للفقيه بن صالح

هبة بريس

أُعيد اليوم الخميس انتخاب السيد محمد مبدع عن حزب الحركة الشعبية رئيسا للمجلس الجماعي للفقيه بن صالح.

وحصل السيد مبدع، الذي أعيد انتخابه بالأغلبية المطلقة للمرة الخامسة على التوالي على رأس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح ، على ثقة 20 عضوا مقابل 13 آخرين صوتوا لمنافسه المباشر رحال مكاوي عن حزب الاستقلال.

وكان محمد مبدع وكيل اللائحة الانتخابية لحزب الحركة الشعبية قد حصد تسعة مقاعد خلال الانتخابات الجماعية التي جرت في 8 شتنبر.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية على مستوى الدائرة الانتخابية لإقليم الفقيه بن صالح 44 ر51 في المائة، بحسب معطيات قدمتها السلطات المحلية.

أما عدد الناخبين المسجلين باللوائح الانتخابية على مستوى الإقليم، فبلغ 284 ألف و523 ناخبا.

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