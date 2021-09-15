تيفلت.. الرصاص لتوقيف شخص عرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة للتهديد

هبة بريس _ الرباط

اضطر ضابط ومفتش شرطة يعملان بالفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة تيفلت لاستعمال سلاحهما الوظيفي، مساء اليوم الأربعاء، وذلك لدفع الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية، والذي عرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديدات جدية وخطيرة بالسلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد عرض أحد المواطنين للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض داخل مجمع تجاري، قبل أن يحاول تعقب الضحية ومواصلة الاعتداء عليه بعدما كان في طريقه لتسجيل شكاية في الموضوع، وهو ما اضطر ضابط ومفتش شرطة لاطلاق رصاصتين تحذيريتين في الهواء لدرء الاعتداء، قبل أن يصيبا المشتبه فيه برصاصتين على مستوى الفخذ بعدما رفض الامتثال وعرض سلامة الشرطيين والضحية لتهديد خطير.

وأشار البلاغ إلى أنه تم نقل المشتبه فيه المصاب للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، حيث يجري إخضاعه حاليا للمراقبة الطبية رهن إشارة البحث الذي تجريه الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر

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