حميد شباط يترشح لعمودية مدينة فاس

2021-09-15 / 2:44 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

أكد حميد شباط، وكيل لائحة حزب جبهة القوى الديمقراطية، تشبثه بعمودية العاصمة العلمية فاس، بعد أن وضع، صباح اليوم الأربعاء 15 شتنبر الجاري، طلب ترشيحه لرئاسة مجلس المدينة بمقر الولاية.

وفي هذا الصدد، قال شباط، في تدوينة بثها على صفحته بالفيسبوك، إن “حزبه قادر على حل مشاكل المدينة من خلال برنامجه الإنتخابي”، مشددا على أنه مستعد رفقة طاقمه في الحزب قيادة فاس سواء على مستوى المجلس الجماعي أو المقاطعات.

ودعا حميد شباط ، جميع الأحزاب إلى الجلوس على طاولة الحوار واختيار الشخص المناسب لرئاسة مجلس المدينة، مبرزا أن “فاس لديها قيمة مضافة وهيبة تاريخية”، لافتا إلى أنه “يطمح للارتقاء بجودة الحياة بها وجعلها قبلة للزائرين و المستثمرين والتسويق لها داخليا وخارجيا”.

وتجدر الإشارة، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، كان قد حصل على 17 مقعدا، متبوعا بجبهة القوى الديموقراطية والاستقلال بـ13 مقعدا لكل منهما، فيما ظفر الأصالة والمعاصرة بـ12 مقعدا.

هذا وحاز حزب العدالة والتنمية على 10 مقاعد وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ9 مقاعد وحزب التقدم والاشتراكية بـ5 مقاعد وحزب الحركة الشعبية بـ4 مقاعد، بينما ظفر تحالف فيدرالية اليسار والحركة الديمقراطية الاجتماعية والحزب الاشتراكي الموحد بمقعدين لكل منهما، فيما نال الاتحاد الدستوري وحزب الإنصاف مقعد لكل منهما.

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