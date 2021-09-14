ناصر بوريطة

نشطاء لأخنوش: “بدل لي بغيتي في وزراء الحكومة باستثناء مول المقص”

2021-09-14 / 2:34 مساءً
0
هبة بريس ـ ياسين الضميري

يواصل عزيز أخنوش بصفته كرئيس حكومة عينه الملك محمد السادس بعد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار للانتخابات التشريعية الأخيرة جولة مفاوضاته و مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة.

و موازاة مع الاجتماعات التي قام بها أخنوش مع عدد من قادة و مسؤولي الأحزاب السياسية التي ظفرت بمقاعد انتخابية، شرع العديد من المغاربة في التكهن بهويات الوزراء الذين سيختارهم أخنوش في فريقه الحكومي.

تخمينات المغاربة وضعت مجموعة من الأسماء الجديدة و أخرى سبق و اشتغلت في مناصب المسؤولية، غير أن القاسم بين كل تلك التكهنات هو الإجماع الدي يحظى به ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

و في هذا الصدد، نشر مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات طالبوا من خلالها رئيس الحكومة بإعادة اختيار ناصر بوريطة كرئيس للديبلوماسية المغربية.

و كتب أحد النشطاء: “رسالتي للسيد أخنوش، بدل لي بغيتي فهاد الوزراء و حط لي بغيتي في الوزارات لي غتدير، غير هو مول المقص بعد منو راه بغينا نبقاو نشوفوه ديما في منصب وزارة الخارجية”.

و كتب آخر: “سي أخنوش، بغينا محلقم كابرانات الجزائر يبقى في المنصب ديالو، الكفاءة ديالو و الدور الكبير لي لعب في السنوات الأخيرة تشفع لبوريطة للبقاء في منصبه، و كون متأكد أسي أخنوش أن مقص بوريطة سيظل دوما يقص شرائط افتتاح القنصليات بالأقاليم الجنوبية و سيظل شوكة في حلق جنرالات الجارة الشرقية”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of لأول مرة .. أربعة نسوة يترأسن جماعات ترابية بتارودانت

لأول مرة .. أربعة نسوة يترأسن جماعات ترابية بتارودانت

2021-09-14 / 12:59 مساءً
Photo of بعد بنكيران.. أخنوش يعيد المغاربة للاهتمام بالسياسة و تتبع أحوالها

بعد بنكيران.. أخنوش يعيد المغاربة للاهتمام بالسياسة و تتبع…

2021-09-14 / 11:38 صباحًا
Photo of سؤال من يمثل “المعارضة” داخل حكومة أخنوش يخيم على الشارع المغربي

سؤال من يمثل “المعارضة” داخل حكومة أخنوش يخيم على…

2021-09-14 / 10:55 صباحًا
Photo of مشاورات تشكيل الحكومة.. من سيتفاوض بإسم البيجيدي مع أخنوش؟

مشاورات تشكيل الحكومة.. من سيتفاوض بإسم البيجيدي مع أخنوش؟

2021-09-14 / 10:39 صباحًا
Photo of السفير هلال: “نحن بحاجة إلى السلام في القلوب والعقول”

السفير هلال: “نحن بحاجة إلى السلام في القلوب والعقول”

2021-09-14 / 10:20 صباحًا
Photo of الازمة الليبية.. بوريطة يؤكد ضرورة البناء على التقدم المُحرز قصد إنجاح انتخابات دجنبر المقبل

الازمة الليبية.. بوريطة يؤكد ضرورة البناء على التقدم المُحرز…

2021-09-13 / 11:52 مساءً
Photo of تكرار ”سيناريو البيجيدي“ قد يدفع بالاستقلال للاصطفاف بالمعارضة

تكرار ”سيناريو البيجيدي“ قد يدفع بالاستقلال للاصطفاف بالمعارضة

2021-09-13 / 10:01 مساءً
Photo of صحيفة ايطالية : النظام الجزائري يتحامل على المغرب لصرف الأنظار عن مشاكله الداخلية

صحيفة ايطالية : النظام الجزائري يتحامل على المغرب لصرف…

2021-09-13 / 9:24 مساءً
Photo of بوريطة يدعو إلى سياسة إفريقية مشتركة لفائدة المغتربين

بوريطة يدعو إلى سياسة إفريقية مشتركة لفائدة المغتربين

2021-09-13 / 8:03 مساءً
Photo of مشاورات تشكيل الحكومة .. “الدستوري” يعلن استعداده للمساهمة “في “المرحلة الفاصلة”

مشاورات تشكيل الحكومة .. “الدستوري” يعلن استعداده للمساهمة “في…

2021-09-13 / 6:52 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق