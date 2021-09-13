أخنوش يستقبل لعنصر.. والأخير: “هذه بشارة خير”

هبة بريس - الرباط

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عشية اليوم الاثنين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند لعنصر، في إطار مشاروات تشكيل الحكومة.

وفي هذا الصدد، قال لعنصر في تصريح صحفي أعقب لقائه بأخنوش : “جئنا لتهنئة أخنوش على الثقة المولوية التي حظي بها وكذا خلى تصدر الحزب لنتائج الاستحقاقات الانتخابية.

وأضاف لعنصر أنه استمع لرئيس الحكومة ولأرائه، وللطريقة التي يريد أن يشتغل بها لتكوين حكومته، مسترسلا بالقول “وبطبيعة الحال أعطيناه وجهة نظرنا وإن شاء الله المشاورات ستستمر وما يكون صالحا للمغرب هو الأهم وهو الأساسي، والحمد لله هذه بشارة خير ونتمنى إن شاء الله أن بلادنا تخرج فائزة وناجحة بالحكومة الجديدة “

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