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“الاستقلال” يظفر برئاسة جهة ” فاس مكناس ” بعد تحالف ثلاثي

2021-09-13 / 12:43 مساءً
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هبة بريس - خالد العروسي

وقع مسؤولو أحزاب كل من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، ميثاق شرف يهدف إلى منح رئاسة جهة فاس مكناس إلى حزب الاستقلال

واتفقت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك، توصلت ” هبة بريس ” ، بنسخة منه، على أن ينال حزب الاستقلال رئاسة مجلس جهة فاس مكناس مع توزيع مناصب مكتب و مهام المجلس بين منتخبي الأحزاب الثلاثة ، و الاتفاق بينهما على مزيد من التنسيق في تدبير انتخاب مختلف هياكل مجلس الجماعات المحلية و مجالس العمالات و الأقاليم بجهة فاس مكناس

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي في إطار تدارس و تقييم نتائج مختلف الاستحقاقات الانتخابات ليوم 8 سبتمبر الحالي و التي منحت الصدارة للأحزاب الثلاثة بالجهة، وكذا استحضارا لمصلحة الجهة وضرورة اختيار فريق منسجم لتسييرها و العمل على الرقي بمستوى أداء المنتخبين محليا و إقليميا و جهويا بما يخدم المصالح العليا للوطن و مصالح ساكنة الجهة و يجعلها تتبوأ المكانة التي تستحقها وطنيا

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