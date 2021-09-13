أدلوا بشواهد كورونا مزورة.. إيقاف 5 سياح فرنسيين بمطار أكادير

هبة بريس - أكادير

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار أكادير المسيرة، من ضبط خمسة سياح فرنسيين، تتراوح أعمارهم بين 62 و75 سنة، وذلك للاشتباه في إدلائهم بشواهد اختبارات سلبية مزورة للكشف عن وباء كوفيد-19.

وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى قيام هؤلاء السياح الأجانب بالإدلاء بخمس اختبارات مزورة للكشف عن فيروس كوفيد-19، أثناء خضوعهم لإجراءات المراقبة الحدودية والصحية عند استعدادهم للسفر جوا نحو مدينة بوردو الفرنسية.

وقد تمت إحالة المواطنين الأجانب المشتبه فيهم على فرقة الشرطة القضائية بمدينة إنزكان، وذلك من أجل إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بشكل مباشر الأمن الصحي

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